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(Ткаченко) Мавра Логвиновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1882

Дата смерти

25.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ткаченко Логвин Андреевич

Мать: Ткаченко Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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