Ткаченко Даниил Логвинович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения20.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.02.1912
Дочь: Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1914
Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.08.1915
Сын: Ткаченко Максим Данилович
Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1919
Сын: Ткаченко Николай Данилович
Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно