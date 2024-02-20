Ткаченко Николай Данилович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения19.05.1919
Дата смерти02.08.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.08.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука