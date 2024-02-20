Ткаченко Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Николай Данилович

Ткаченко Николай Данилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

19.05.1919

Дата смерти

02.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919

Отец: Ткаченко Даниил Логвинович

Мать: Ткаченко Марфа Сафроновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
02.08.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close