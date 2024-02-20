(Ткаченко) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткаченко) Евдокия Даниловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

11.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Ткаченко Даниил Логвинович

Мать: Ткаченко Марфа Сафроновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
11.08.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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