Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1776
Отец: Григорий Матвеевич
Мать: Елена Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1796
Жена: Фёкла Ильинична
Рождение ребёнка
09.06.1802
Сын: Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Фёкла Ильинична
Рождение ребёнка
24.05.1804
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Фёкла Ильинична
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Фёкла Ильинична