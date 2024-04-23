Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Григорьевич

Андрей Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

02.09.1776

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1776

Отец: Григорий Матвеевич

Мать: Елена Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1796

Жена: Фёкла Ильинична

Рождение ребёнка
09.06.1802

Сын: Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Фёкла Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1804

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Фёкла Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Фёкла Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.