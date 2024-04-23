Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Алексеевна

Елена Алексеевна

Место рождения

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

Около 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1766

Муж: Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
02.09.1776

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1779

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1784

Дочь: Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.