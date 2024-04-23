Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1766
Муж: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.09.1776
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
08.11.1779
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
24.01.1784
Дочь: Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич