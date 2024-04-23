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Фёкла Ильинична

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Илья Семёнович

Мать: Мария Андреевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1796

Муж: Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
09.06.1802

Сын: Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1804

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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