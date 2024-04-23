Фёкла Ильинична
Место рождения
Дата рождения1778
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Илья Семёнович
Мать: Мария Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1796
Муж: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1802
Сын: Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1804
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Григорьевич