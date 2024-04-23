Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Андреевна

Мария Андреевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семёнович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение
1810

Отец: Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иуда Богданович

Отец ребёнка: Илья Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Георгий Ильич

Отец ребёнка: Илья Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.