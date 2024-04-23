Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семёнович
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение
1810
Отец: Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иуда Богданович
Отец ребёнка: Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья Семёнович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Георгий Ильич
Отец ребёнка: Илья Семёнович