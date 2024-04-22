Зелянин Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1738 и 1740
Дата смертиМежду 1782 и 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1740
Отец: Зелянин Кузьма Иванович
Мать: Зелянина Анна Федоровна
Бракосочетание
Между 1756 и 1765
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Зелянин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1769
Сын: Зелянин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
10.03.1771 ст.
Сын: Зелянин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1784
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Смерть
Между 1782 и 1787
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Зелянин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна