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Зелянин Михаил Кузьмич

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1738 и 1740

Дата смерти

Между 1782 и 1787

Пол

Мужской

Отец

Между 1692 и 1697 г.р.

Мать

Между 1697 и 1715 г.р.

Жена

Между 1738 и 1740 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1740

Отец: Зелянин Кузьма Иванович

Мать: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1756 и 1765

Жена: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Сын: Зелянин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Зелянин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Зелянин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1769

Сын: Зелянин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.03.1771 ст.

Сын: Зелянин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1784

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1782 и 1787
Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Зелянин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Зелянин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
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