Зелянина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелянина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1697 и 1715

Дата смерти

Между 1776 и 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1692 и 1697 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Между 1729 и 1735 г.р.
Между 1732 и 1736 г.р.
Между 1738 и 1740 г.р.
Между 1741 и 1744 г.р.

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МТ
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Место
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Рождение
Между 1697 и 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1713 и 1726

Муж: Зелянин Кузьма Иванович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1735

Сын: Зелянин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1736

Сын: Зелянин Прокопий Кузьмич

Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740

Сын: Зелянин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1744

Сын: Зелянин Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1776 и 1787
Дор, Шуйский район, Северный край
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