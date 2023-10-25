Зелянина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1697 и 1715
Дата смертиМежду 1776 и 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1713 и 1726
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1735
Сын: Зелянин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1736
Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740
Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1744
Отец ребёнка: Зелянин Кузьма Иванович
Смерть
Между 1776 и 1787