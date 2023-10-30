Зелянин Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Зелянин Михаил Кузьмич
Бракосочетание
Между 1801 и 1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Зелянина) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Дочь: (Зелянина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Зелянина) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Зелянина) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна
Смерть
Между 1834 и 1858