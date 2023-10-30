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Зелянин Яков Михайлович

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Зелянин Михаил Кузьмич

Мать: Зелянина Дарья Гавриловна

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1801 и 1802

Жена: Зелянина Устинья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Зелянина) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Дочь: (Зелянина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Зелянина) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Зелянина) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Зелянина Устинья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1834 и 1858
Дор, Шуйский район, Северный край

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