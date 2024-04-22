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Зелянин Кузьма Иванович

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1692 и 1697

Дата смерти

Между 1755 и 1765

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1697 и 1715 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Между 1729 и 1735 г.р.
Между 1732 и 1736 г.р.
Между 1738 и 1740 г.р.
Между 1741 и 1744 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1713 и 1726

Жена: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1735

Сын: Зелянин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1736

Сын: Зелянин Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740

Сын: Зелянин Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1744

Сын: Зелянин Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1755 и 1765
Дор, Шуйский район, Северный край
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