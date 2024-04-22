Зелянин Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1692 и 1697
Дата смертиМежду 1755 и 1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1697
Бракосочетание
Между 1713 и 1726
Жена: Зелянина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1735
Сын: Зелянин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1736
Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740
Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1744
Мать ребёнка: Зелянина Анна Федоровна
Смерть
Между 1755 и 1765