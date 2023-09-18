Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Между 1787 и 1825
Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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