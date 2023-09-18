Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Около 1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил
Смерть
Между 1787 и 1825