Рышкова (Рышкова) Дарья Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти31.07.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Настасья Фомина
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Александра Фомина
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Рышков Петр Фомин старший
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Рышков Герасим Фомин
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Рышков Иван Фомин
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Намятова Марфа Фомина
Отец ребёнка: Рышков Фома
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Рышков Петр Фомин
Отец ребёнка: Рышков Фома
Смерть
31.07.1816
Причина смерти: от горячки