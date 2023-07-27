Рышкова (Рышкова) Дарья Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышкова (Рышкова) Дарья Алексиева

Рышкова (Рышкова) Дарья Алексиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

31.07.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Настасья Фомина

Отец ребёнка: Рышков Фома

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Александра Фомина

Отец ребёнка: Рышков Фома

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Рышков Петр Фомин старший

Отец ребёнка: Рышков Фома

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Рышков Герасим Фомин

Отец ребёнка: Рышков Фома

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Рышков Иван Фомин

Отец ребёнка: Рышков Фома

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Рышков Константин Фомин

Отец ребёнка: Рышков Фома

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Намятова Марфа Фомина

Отец ребёнка: Рышков Фома

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Рышков Петр Фомин

Отец ребёнка: Рышков Фома

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
31.07.1816
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close