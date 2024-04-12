Рышков Герасим Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Рышков Фома
Мать: Рышкова Дарья Алексиева
Бракосочетание
15.02.1802
Жена: Рышкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
23.02.1808
Дочь: Струнина Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Рышкова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Рышкова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно