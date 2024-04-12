Рышков Герасим Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышков Герасим Фомин

Рышков Герасим Фомин

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Рышков Фома

Мать: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1802

Жена: Рышкова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
23.02.1808

Дочь: Струнина Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Рышкова Анна Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Рышков Иона Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Анна Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close