Рышков Фома
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Рышков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Настасья Фомина
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Александра Фомина
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Рышков Петр Фомин старший
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Рышков Герасим Фомин
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Рышков Иван Фомин
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Намятова Марфа Фомина
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Рышков Петр Фомин
Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева
Смерть
Неизвестно