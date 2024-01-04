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Рышков Фома

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Рышков Василий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Настасья Фомина

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Александра Фомина

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Рышков Петр Фомин старший

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Рышков Герасим Фомин

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Рышков Иван Фомин

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Рышков Константин Фомин

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Намятова Марфа Фомина

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Рышков Петр Фомин

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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