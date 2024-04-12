Намятова (Рышкова) Марфа Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Рышков Фома
Мать: Рышкова Дарья Алексиева
Бракосочетание
25.01.1811
Муж: Намятов Тит Архиппов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Намятов Ларион Титов
Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов
Рождение ребёнка
20.05.1817
Дочь: Гликерия Титова
Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов
Рождение ребёнка
22.08.1820
Дочь: Наталья Титова
Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов
Рождение ребёнка
30.10.1821
Дочь: Матрона Титова
Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов
Рождение ребёнка
02.09.1824
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов
Рождение ребёнка
14.09.1828
Сын: Намятов Иоанн Титов
Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов
Смерть
Неизвестно