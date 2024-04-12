Намятова (Рышкова) Марфа Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Рышкова) Марфа Фомина

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Рышков Фома

Мать: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1811

Муж: Намятов Тит Архиппов

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Намятов Ларион Титов

Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1817

Дочь: Гликерия Титова

Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1820

Дочь: Наталья Титова

Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов

Рождение ребёнка
30.10.1821

Дочь: Матрона Титова

Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1824

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.09.1828

Сын: Намятов Иоанн Титов

Отец ребёнка: Намятов Тит Архиппов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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