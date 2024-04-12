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Рышков Константин Фомин

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Рышков Фома

Мать: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Рышков Алексий Константинов

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1807

Жена: Рышкова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
10.09.1808

Сын: Рышков Иоанн Константинов

Мать ребёнка: Рышкова Марья Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1814

Сын: Рышков Георгий (Егор) Константинов

Мать ребёнка: Рышкова Марья Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1827

Жена: Рышкова Ирина Николаева

Рождение ребёнка
25.05.1828

Сын: Рышков Георгий Константинов

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1829

Дочь: Параскева Константинова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1831

Дочь: Гликерия Константинова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Рождение ребёнка
15.01.1833

Дочь: Татьяна Константинова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1834

Дочь: Акилина Константинова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1836

Дочь: Феодосия Клнстантинова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1836

Сын: Рышков Иоанн Константинов

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1838

Сын: Рышков Прокопий Константинов

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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