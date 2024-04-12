Рышков Константин Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Рышков Фома
Мать: Рышкова Дарья Алексиева
Сын: Рышков Алексий Константинов
Жена: Рышкова Марья Григорьева
Сын: Рышков Иоанн Константинов
Мать ребёнка: Рышкова Марья Григорьева
Сын: Рышков Георгий (Егор) Константинов
Мать ребёнка: Рышкова Марья Григорьева
Жена: Рышкова Ирина Николаева
Сын: Рышков Георгий Константинов
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Дочь: Параскева Константинова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Дочь: Гликерия Константинова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Дочь: Татьяна Константинова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Дочь: Акилина Константинова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Дочь: Феодосия Клнстантинова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Сын: Рышков Иоанн Константинов
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева
Сын: Рышков Прокопий Константинов
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Николаева