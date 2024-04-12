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Рышкова (Маслова) Ирина Николаева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

06.04.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1801

Отец: Маслов Николай Стефанов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1827

Муж: Рышков Константин Фомин

Рождение ребёнка
25.05.1828

Сын: Рышков Георгий Константинов

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1829

Дочь: Параскева Константинова

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1831

Дочь: Гликерия Константинова

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Рождение ребёнка
15.01.1833

Дочь: Татьяна Константинова

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1834

Дочь: Акилина Константинова

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1836

Дочь: Феодосия Клнстантинова

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1836

Сын: Рышков Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1838

Сын: Рышков Прокопий Константинов

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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