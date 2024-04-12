Рышкова (Маслова) Ирина Николаева
Место рождения
Дата рождения06.04.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1801
Отец: Маслов Николай Стефанов
Бракосочетание
03.07.1827
Рождение ребёнка
25.05.1828
Сын: Рышков Георгий Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
28.10.1829
Дочь: Параскева Константинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
10.05.1831
Дочь: Гликерия Константинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
15.01.1833
Дочь: Татьяна Константинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
06.06.1834
Дочь: Акилина Константинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
25.05.1836
Дочь: Феодосия Клнстантинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
25.05.1836
Сын: Рышков Иоанн Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
27.02.1838
Сын: Рышков Прокопий Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Смерть
Неизвестно