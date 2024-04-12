Маслов Николай Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти02.06.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Маслов Стефан
Мать: Маслова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Матушкина Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
Около 1800
Рождение ребёнка
06.04.1801
Дочь: Рышкова Ирина Николаева
Рождение ребёнка
04.11.1805
Дочь: Епистимия Николаева
Смерть
02.06.1828
Причина смерти: лихорадкою