Маслов Николай Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Николай Стефанов

Маслов Николай Стефанов

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

02.06.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Маслов Стефан

Мать: Маслова Евдокия Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Матушкина Екатерина Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Гликерия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Маслов Стефан Николаев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1801

Дочь: Рышкова Ирина Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1805

Дочь: Епистимия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.06.1828
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: лихорадкою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close