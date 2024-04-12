Матушкина (Маслова) Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Маслова) Екатерина Николаева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Маслов Николай Стефанов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1817

Сын: Матушкин Игнатий Петров

Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1819

Сын: Матушкин Петр Петров

Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1821

Сын: Матушкин Михаил Петров

Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1824

Дочь: Евфросинья Петрова

Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матушкин Петр Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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