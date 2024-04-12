Матушкина (Маслова) Екатерина Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Маслов Николай Стефанов
Рождение ребёнка
24.01.1817
Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
27.06.1819
Сын: Матушкин Петр Петров
Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
19.11.1821
Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
25.06.1824
Дочь: Евфросинья Петрова
Отец ребёнка: Матушкин Петр Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно