Шаламова (Маслова) Гликерия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Маслова) Гликерия Николаева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Маслов Николай Стефанов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1821

Муж: Шаламов Даниил Иванов

Рождение ребёнка
26.06.1821

Сын: Шаламов Давид Данилов

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1822

Сын: Шаламов Даниил Данилов

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1826

Дочь: Неонила Данилова

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1828

Дочь: Улитта Даниилова

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1828

Дочь: Ольга Даниилова

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1830

Сын: Шаламов Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1832

Дочь: Марфа Данилова

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1833

Сын: Шаламов Матфей Данилов

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1833

Сын: Шаламов Емельян Данилов

Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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