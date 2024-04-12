Шаламова (Маслова) Гликерия Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Маслов Николай Стефанов
Бракосочетание
04.02.1821
Рождение ребёнка
26.06.1821
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
11.12.1822
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
27.10.1826
Дочь: Неонила Данилова
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1828
Дочь: Улитта Даниилова
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1828
Дочь: Ольга Даниилова
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
02.12.1830
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1832
Дочь: Марфа Данилова
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1833
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1833
Отец ребёнка: Шаламов Даниил Иванов
Смерть
Неизвестно