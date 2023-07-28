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Шаламов Даниил Иванов

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1802

Отец: Шаламов Иван Егоров

Мать: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1821

Жена: Шаламова Гликерия Николаева

Рождение ребёнка
26.06.1821

Сын: Шаламов Давид Данилов

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1822

Сын: Шаламов Даниил Данилов

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1826

Дочь: Неонила Данилова

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1828

Дочь: Улитта Даниилова

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1828

Дочь: Ольга Даниилова

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1830

Сын: Шаламов Афанасий Данилов

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1832

Дочь: Марфа Данилова

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1833

Сын: Шаламов Матфей Данилов

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1833

Сын: Шаламов Емельян Данилов

Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно