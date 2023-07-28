Шаламов Даниил Иванов
Место рождения
Дата рождения16.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1802
Отец: Шаламов Иван Егоров
Мать: Шаламова Ксения Иванова
Бракосочетание
04.02.1821
Рождение ребёнка
26.06.1821
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
11.12.1822
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
27.10.1826
Дочь: Неонила Данилова
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
14.07.1828
Дочь: Улитта Даниилова
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
14.07.1828
Дочь: Ольга Даниилова
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
02.12.1830
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
06.07.1832
Дочь: Марфа Данилова
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
05.08.1833
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Рождение ребёнка
05.08.1833
Мать ребёнка: Шаламова Гликерия Николаева
Смерть
Неизвестно