Шаламова (Шаламова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламова (Шаламова) Ксения Иванова

Шаламова (Шаламова) Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

17.12.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шаламов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаламов Сидор Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1802

Сын: Шаламов Даниил Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Иван Егоров

Смерть
17.12.1829
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбутною