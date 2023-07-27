Шаламова (Шаламова) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти17.12.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Шаламов Сидор Иванов
Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров
Рождение ребёнка
16.12.1802
Отец ребёнка: Шаламов Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаламов Иван Егоров
Смерть
17.12.1829
Причина смерти: скорбутною