Рышков Георгий (Егор) Константинов
Место рождения
Дата рождения04.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1814
Отец: Рышков Константин Фомин
Мать: Рышкова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1838
Дочь: Паракева Егорова
Мать ребёнка: Рышкова Агафия Леонтиева
Рождение ребёнка
29.08.1839
Сын: Рышков Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Рышкова Агафия Леонтиева
Рождение ребёнка
26.01.1844
Сын: Рышков Ефрем Егоров (Георгиев)
Мать ребёнка: Рышкова Агафия Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рышкова Агафия Леонтиева
Смерть
Неизвестно