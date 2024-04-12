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Рышков Георгий (Егор) Константинов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1814

Отец: Рышков Константин Фомин

Мать: Рышкова Марья Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1838

Дочь: Паракева Егорова

Мать ребёнка: Рышкова Агафия Леонтиева

Рождение ребёнка
29.08.1839

Сын: Рышков Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Рышкова Агафия Леонтиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1844

Сын: Рышков Ефрем Егоров (Георгиев)

Мать ребёнка: Рышкова Агафия Леонтиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Агафия Леонтиева

Смерть
Неизвестно
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