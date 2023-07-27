Рышкова (Рышкова) Агафия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1838
Дочь: Паракева Егорова
Отец ребёнка: Рышков Георгий (Егор) Константинов
Рождение ребёнка
29.08.1839
Сын: Рышков Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Рышков Георгий (Егор) Константинов
Рождение ребёнка
26.01.1844
Сын: Рышков Ефрем Егоров (Георгиев)
Отец ребёнка: Рышков Георгий (Егор) Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно