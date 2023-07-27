Рышкова (Рышкова) Агафия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Рышкова) Агафия Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1838

Дочь: Паракева Егорова

Отец ребёнка: Рышков Георгий (Егор) Константинов

Рождение ребёнка
29.08.1839

Сын: Рышков Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Рышков Георгий (Егор) Константинов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1844

Сын: Рышков Ефрем Егоров (Георгиев)

Отец ребёнка: Рышков Георгий (Егор) Константинов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Георгий (Егор) Константинов

Смерть
Неизвестно
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