Рышкова (Забродина) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Забродина) Марья Григорьева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

04.06.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Забродин Григорий Матвеев

Мать: Забродина Дарья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1807

Муж: Рышков Константин Фомин

Рождение ребёнка
10.09.1808

Сын: Рышков Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1814

Сын: Рышков Георгий (Егор) Константинов

Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.06.1827
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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