Рышкова (Забродина) Марья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти04.06.1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
08.07.1807
Рождение ребёнка
10.09.1808
Сын: Рышков Иоанн Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Рождение ребёнка
04.04.1814
Сын: Рышков Георгий (Егор) Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Фомин
Смерть
04.06.1827
Причина смерти: от горячки