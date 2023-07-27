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Забродин Григорий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

19.01.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Забродин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Забродин Иван Григорьев

Мать ребёнка: Забродина Дарья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Забродин Василий Григорьев

Мать ребёнка: Забродина Дарья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Рышкова Марья Григорьева

Мать ребёнка: Забродина Дарья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забродина Дарья Семенова

Смерть
19.01.1830
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья