Забродин Григорий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти19.01.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Забродин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Забродина Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Забродин Василий Григорьев
Мать ребёнка: Забродина Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Рышкова Марья Григорьева
Мать ребёнка: Забродина Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забродина Дарья Семенова
Смерть
19.01.1830
Причина смерти: от удушья