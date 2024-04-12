Забродин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти09.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Шаламова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1801
Рождение ребёнка
21.07.1803
Рождение ребёнка
01.09.1804
Рождение ребёнка
20.11.1807
Дочь: Екатерина Иванова
Смерть
09.03.1808