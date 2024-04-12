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Забродин Иван Григорьев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

09.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Забродин Григорий Матвеев

Мать: Забродина Дарья Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Шаламова Настасья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Камисарова Ирина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1801

Сын: Забродин Филипп Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.07.1803

Сын: Забродин Трофим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1804

Сын: Забродин Семион Иванов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.11.1807

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
09.03.1808
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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