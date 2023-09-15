Шаламова (Забродина) Настасья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти10.01.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Забродин Иван Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1821
Муж: Шаламов Андрей Ильин
Рождение ребёнка
21.12.1822
Сын: Шаламов Петр Андреев
Отец ребёнка: Шаламов Андрей Ильин
Рождение ребёнка
15.07.1824
Отец ребёнка: Шаламов Андрей Ильин
Рождение ребёнка
11.12.1826
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Шаламов Андрей Ильин
Смерть
10.01.1827
Причина смерти: от тяжких родов