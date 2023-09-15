Шаламова (Забродина) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Забродина) Настасья Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

10.01.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Забродин Иван Григорьев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.05.1821

Муж: Шаламов Андрей Ильин

Рождение ребёнка
21.12.1822

Сын: Шаламов Петр Андреев

Отец ребёнка: Шаламов Андрей Ильин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1824

Сын: Шаламов Кирик Андреев

Отец ребёнка: Шаламов Андрей Ильин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1826

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Шаламов Андрей Ильин

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.01.1827
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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