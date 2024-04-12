Камисарова (Забродина) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камисарова (Забродина) Ирина Иванова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Забродин Иван Григорьев

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1821

Муж: Камисаров Стефан Федоров

Рождение ребёнка
18.11.1821

Сын: Камисаров Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1823

Сын: Камисаров Илья Стефанов

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1826

Сын: Камисаров Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1828

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1828

Сын: Камисаров Феодор Стефанов

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1830

Сын: Камисаров Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1833

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1834

Дочь: Вера Стефанова

Отец ребёнка: Камисаров Стефан Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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