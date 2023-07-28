Камисаров Стефан Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
09.02.1821
Жена: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1821
Сын: Камисаров Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1823
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
24.05.1826
Сын: Камисаров Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1828
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1828
Сын: Камисаров Феодор Стефанов
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1830
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1833
Дочь: Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1834
Дочь: Вера Стефанова
Мать ребёнка: Камисарова Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно