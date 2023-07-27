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Камисаров Феодор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

29.08.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Камисаров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Камисаров Петр Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Камисаров Леонтий Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Камисаров Стефан Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 16.04.1802

Сын: Камисаров Симион Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Камисаров Козма Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1810

Дочь: Лидия Федорова

Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1810

Жена: Камисарова Ксения Дементьева

Рождение ребёнка
09.09.1811

Сын: Камисаров Иосиф Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Камисаров Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1812

Сын: Камисаров Михаил Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1814

Сын: Камисаров Стефан Федоров

Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1816

Дочь: Александра Феодорова

Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1817

Сын: Камисаров Евдоким Феодоров

Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камисарова Дарья Михайлова

Смерть
29.08.1836
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости