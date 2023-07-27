Камисаров Феодор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти29.08.1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Камисаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Камисаров Леонтий Федоров
Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 16.04.1802
Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева
Рождение ребёнка
26.03.1810
Дочь: Лидия Федорова
Мать ребёнка: Камисарова Дарья Михайлова
Бракосочетание
03.07.1810
Рождение ребёнка
09.09.1811
Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1812
Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева
Рождение ребёнка
31.10.1814
Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева
Рождение ребёнка
18.04.1816
Дочь: Александра Феодорова
Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева
Рождение ребёнка
02.08.1817
Сын: Камисаров Евдоким Феодоров
Мать ребёнка: Камисарова Ксения Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1836
Причина смерти: от старости