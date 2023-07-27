Камисарова (Кокорина) Ксения Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Кокорин Дементий (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Бракосочетание
03.07.1810
Рождение ребёнка
09.09.1811
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1812
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
31.10.1814
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
18.04.1816
Дочь: Александра Феодорова
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1817
Сын: Камисаров Евдоким Феодоров
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Смерть
Неизвестно