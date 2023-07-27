Камисарова (Кокорина) Ксения Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камисарова (Кокорина) Ксения Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кокорин Дементий (Дометий) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Камисаров Козма Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1810

Муж: Камисаров Феодор Иванов

Рождение ребёнка
09.09.1811

Сын: Камисаров Иосиф Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1812

Сын: Камисаров Михаил Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1814

Сын: Камисаров Стефан Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1816

Дочь: Александра Феодорова

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1817

Сын: Камисаров Евдоким Феодоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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