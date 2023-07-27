Камисарова (Камисарова) Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти26.03.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Камисаров Леонтий Федоров
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 16.04.1802
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1810
Дочь: Лидия Федорова
Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1810