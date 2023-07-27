Камисарова (Камисарова) Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камисарова (Камисарова) Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

26.03.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Камисаров Петр Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Камисаров Леонтий Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Камисаров Стефан Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 16.04.1802

Сын: Камисаров Симион Федоров

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1810

Дочь: Лидия Федорова

Отец ребёнка: Камисаров Феодор Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камисаров Феодор Иванов

Смерть
26.03.1810
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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