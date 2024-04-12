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Рышков Иван Фомин

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Рышков Фома

Мать: Рышкова Дарья Алексиева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.11.1803

Жена: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Рождение ребёнка
07.03.1804

Сын: Рышков Василий Иванов

Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1805

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1807

Сын: Рышков Семен Иванов

Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1809

Дочь: Сединкина Мариамия Иванова

Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1812

Сын: Рышков Павел Иванов

Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1813

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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