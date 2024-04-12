Рышков Иван Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Рышков Фома
Мать: Рышкова Дарья Алексиева
Бракосочетание
04.11.1803
Рождение ребёнка
07.03.1804
Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
02.08.1805
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
26.04.1807
Сын: Рышков Семен Иванов
Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
09.02.1809
Дочь: Сединкина Мариамия Иванова
Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
17.01.1812
Сын: Рышков Павел Иванов
Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова
Рождение ребёнка
08.05.1813
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Рышкова (короткова) Ксения Федорова
Смерть
Неизвестно