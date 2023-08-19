Рышкова (Короткова) (Короткова) Ксения Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Короткова) (Короткова) Ксения Федорова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.11.1803

Муж: Рышков Иван Фомин

Рождение ребёнка
07.03.1804

Сын: Рышков Василий Иванов

Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1805

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1807

Сын: Рышков Семен Иванов

Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1809

Дочь: Сединкина Мариамия Иванова

Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1812

Сын: Рышков Павел Иванов

Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1813

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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