Рышкова (Короткова) (Короткова) Ксения Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1803
Муж: Рышков Иван Фомин
Рождение ребёнка
07.03.1804
Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин
Рождение ребёнка
02.08.1805
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин
Рождение ребёнка
26.04.1807
Сын: Рышков Семен Иванов
Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин
Рождение ребёнка
09.02.1809
Дочь: Сединкина Мариамия Иванова
Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин
Рождение ребёнка
17.01.1812
Сын: Рышков Павел Иванов
Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин
Рождение ребёнка
08.05.1813
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Рышков Иван Фомин
Смерть
Неизвестно