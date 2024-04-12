Сединкина (Рышкова) Мариамия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Рышкова) Мариамия Иванова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.02.1809

Дата смерти

04.09.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1809

Отец: Рышков Иван Фомин

Мать: Рышкова (короткова) Ксения Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1830

Муж: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин

Рождение ребёнка
21.11.1830

Дочь: Катерина Ефимова

Отец ребёнка: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1831

Дочь: Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1834

Сын: Сединкин Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.09.1836
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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