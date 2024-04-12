Сединкина (Рышкова) Мариамия Иванова
Место рождения
Дата рождения09.02.1809
Дата смерти04.09.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1809
Бракосочетание
22.05.1830
Рождение ребёнка
21.11.1830
Дочь: Катерина Ефимова
Отец ребёнка: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин
Рождение ребёнка
28.11.1831
Дочь: Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин
Рождение ребёнка
26.09.1834
Отец ребёнка: Сединкин Ефим (Евфимий старший) (Евфимий старший) Фомин
Смерть
04.09.1836
Причина смерти: от горячки