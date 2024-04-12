Струнина (Рышкова) Евдокия Герасимова
Место рождения
Дата рождения23.02.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1808
Отец: Рышков Герасим Фомин
Мать: Рышкова Анна Михайлова
Бракосочетание
23.07.1829
Рождение ребёнка
Около ?.07.1830
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров
Рождение ребёнка
27.07.1831
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров
Рождение ребёнка
19.05.1833
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров
Рождение ребёнка
09.09.1834
Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров
Смерть
Неизвестно