Струнина (Рышкова) Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Рышкова) Евдокия Герасимова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.02.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1808

Отец: Рышков Герасим Фомин

Мать: Рышкова Анна Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.07.1829

Муж: Струнин Стефан Петров

Рождение ребёнка
Около ?.07.1830

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров

Рождение ребёнка
27.07.1831

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1833

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1834

Сын: Струнин Иосиф Стефанов

Отец ребёнка: Струнин Стефан Петров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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