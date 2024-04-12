Рышкова (Софонова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Софонова) Анна Михайлова

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Место рождения

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1802

Муж: Рышков Герасим Фомин

Рождение ребёнка
23.02.1808

Дочь: Струнина Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Рышков Герасим Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Рышков Иона Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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