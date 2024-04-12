Рышкова (Софонова) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Бракосочетание
15.02.1802
Муж: Рышков Герасим Фомин
Рождение ребёнка
23.02.1808
Дочь: Струнина Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Рышков Герасим Фомин
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Рышков Герасим Фомин
Смерть
Неизвестно