Охват Оксана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1977
Отец: Охват Анатолий Антонович
Мать: Охват Любовь Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1999
Дочь: Охват Мария Витальевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2011
Сын: Пичужков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич
Бракосочетание
07.11.2014
Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.03.2016
Сын: Пичужков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич