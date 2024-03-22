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Охват Оксана Анатольевна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

10.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1977

Отец: Охват Анатолий Антонович

Мать: Охват Любовь Петровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
08.10.1999

Дочь: Охват Мария Витальевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.04.2011

Сын: Пичужков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
07.11.2014

Муж: Пичужков Сергей Васильевич

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.03.2016

Сын: Пичужков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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