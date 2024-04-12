Пичужков Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1974
Бракосочетание
?.01.1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2011
Сын: Пичужков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Охват Оксана Анатольевна
Бракосочетание
07.11.2014
Жена: Охват Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
18.03.2016
Сын: Пичужков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Охват Оксана Анатольевна