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Пичужков Сергей Васильевич

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Место рождения

Гулистан, Мактааральский район, Туркестанская область

Дата рождения

01.01.1974

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

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1977 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
2011 г.р.
2016 г.р.

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1974

Отец: Контарев Василий Филиппович

Мать: Пичужкова Наталья Владимировна

Гулистан, Мактааральский район, Туркестанская область
Бракосочетание
?.01.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.2011

Сын: Пичужков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Охват Оксана Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
07.11.2014

Жена: Охват Оксана Анатольевна

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.03.2016

Сын: Пичужков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Охват Оксана Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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