Пичужков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужков Михаил Сергеевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

18.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2016

Отец: Пичужков Сергей Васильевич

Мать: Охват Оксана Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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