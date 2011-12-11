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Охват Анатолий Антонович

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Место рождения

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

08.08.1935

Дата смерти

11.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935

Отец: Охват Антон Андреевич

Мать: Охват Ксения Алексеевна

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1958

Жена: Охват Валентина Серафимовна

Рождение ребёнка
24.12.1959

Сын: Охват Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Охват Валентина Серафимовна

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
10.09.1977

Жена: Охват Любовь Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1977

Дочь: Охват Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Охват Любовь Петровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
11.12.2011
Азов, город Азов, Ростовская область
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