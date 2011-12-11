Охват Анатолий Антонович
Место рождения
Дата рождения08.08.1935
Дата смерти11.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935
Отец: Охват Антон Андреевич
Мать: Охват Ксения Алексеевна
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
24.12.1959
Сын: Охват Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Охват Валентина Серафимовна
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
10.09.1977
Жена: Охват Любовь Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1977
Дочь: Охват Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Охват Любовь Петровна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
11.12.2011
Азов, город Азов, Ростовская область