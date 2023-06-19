Охват (Макаренко) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват (Макаренко) Любовь Петровна

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

22.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947

Отец: Пивоваров Петр Игнатьевич

Мать: Макаренко Елизавета Гавриловна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
29.06.1965

Муж: Оводов Виталий Николаевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
22.09.1965

Сын: Оводов Игорь Витальевич

Отец ребёнка: Оводов Виталий Николаевич

Развод
16.03.1973

Муж: Оводов Виталий Николаевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
10.09.1977

Муж: Охват Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
10.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охват Анатолий Антонович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика