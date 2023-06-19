Охват (Макаренко) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения22.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947
Бракосочетание
29.06.1965
Рождение ребёнка
22.09.1965
Отец ребёнка: Оводов Виталий Николаевич
Развод
16.03.1973
Бракосочетание
10.09.1977
Рождение ребёнка
10.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охват Анатолий Антонович