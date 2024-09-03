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Самоловов Афонасий Андреевич

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

03.07.1756

Дата смерти

12.11.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1756

Отец: Самойлов Андрей Иванов

Мать: Самойлова (Зольникова) Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Захарова (Самоловова) Настасья Афонасьевна

Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1781

Сын: Самоловов Егор Афонасьевич

Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1783

Сын: Самоловов Лаврентий Афонасьев

Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Самоловов Матвей Афонасьев

Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1789

Сын: Самоловов Архип Афонасьевич

Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Филатова (Самоловова) Ирина Афонасьевна

Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Смерть
12.11.1807

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