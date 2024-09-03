Самоловов Афонасий Андреевич
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения03.07.1756
Дата смерти12.11.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1756
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Рождение ребёнка
01.04.1781
Сын: Самоловов Егор Афонасьевич
Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1783
Сын: Самоловов Лаврентий Афонасьев
Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Самоловов Матвей Афонасьев
Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1789
Сын: Самоловов Архип Афонасьевич
Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Филатова (Самоловова) Ирина Афонасьевна
Мать ребёнка: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна
Смерть
12.11.1807