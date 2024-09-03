Самоловов Матвей Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти13.10.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1811
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна
Рождение ребёнка
05.02.1813
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна
Рождение ребёнка
19.02.1814
Сын: Самоловов Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна
Рождение ребёнка
01.11.1820
Сын: Самоловов Георгий (Егор) Матвеевич
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна
Рождение ребёнка
20.02.1822
Сын: Самоловов Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна
Смерть
13.10.1823