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Самоловов Матвей Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

13.10.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Самоловов Афонасий Андреевич

Мать: Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Рождение ребёнка
17.04.1811

Сын: Самоловов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Рождение ребёнка
05.02.1813

Сын: Самоловов Федор Матвеев

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Рождение ребёнка
19.02.1814

Сын: Самоловов Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Рождение ребёнка
01.11.1820

Сын: Самоловов Георгий (Егор) Матвеевич

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Рождение ребёнка
20.02.1822

Сын: Самоловов Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Смерть
13.10.1823

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