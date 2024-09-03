Самоловов Георгий (Егор) Матвеевич
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения01.11.1820
Дата смерти17.03.1898
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1820
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1837
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1846
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1847
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова
Смерть
17.03.1898