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Самоловов Георгий (Егор) Матвеевич

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

01.11.1820

Дата смерти

17.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1820

Отец: Самоловов Матвей Афонасьев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова

Рождение ребёнка
12.11.1837

Сын: Самоловов Иван Егоров

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова

Рождение ребёнка
14.08.1846

Сын: Самоловов Фадей Егоров

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова

Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Самоловов Назар Егоров

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Иванова

Смерть
17.03.1898

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