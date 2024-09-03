Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Матвей Афонасьев

Рождение ребёнка
17.04.1811

Сын: Самоловов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев

Рождение ребёнка
05.02.1813

Сын: Самоловов Федор Матвеев

Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев

Рождение ребёнка
19.02.1814

Сын: Самоловов Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев

Рождение ребёнка
01.11.1820

Сын: Самоловов Георгий (Егор) Матвеевич

Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев

Рождение ребёнка
20.02.1822

Сын: Самоловов Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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