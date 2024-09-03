Самоловова (Кошкарова) Катерина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1811
Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев
Рождение ребёнка
05.02.1813
Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев
Рождение ребёнка
19.02.1814
Сын: Самоловов Тимофей Матвеев
Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев
Рождение ребёнка
01.11.1820
Сын: Самоловов Георгий (Егор) Матвеевич
Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев
Рождение ребёнка
20.02.1822
Сын: Самоловов Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Самоловов Матвей Афонасьев
Смерть
Неизвестно