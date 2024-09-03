Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти10.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Захарова (Самоловова) Настасья Афонасьевна
Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1781
Сын: Самоловов Егор Афонасьевич
Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич
Рождение ребёнка
07.08.1783
Сын: Самоловов Лаврентий Афонасьев
Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Самоловов Матвей Афонасьев
Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1789
Сын: Самоловов Архип Афонасьевич
Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Филатова (Самоловова) Ирина Афонасьевна
Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич
Смерть
10.07.1831