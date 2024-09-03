Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кузнецова) Евдокея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

10.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Афонасий Андреевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Захарова (Самоловова) Настасья Афонасьевна

Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1781

Сын: Самоловов Егор Афонасьевич

Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич

Рождение ребёнка
07.08.1783

Сын: Самоловов Лаврентий Афонасьев

Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Самоловов Матвей Афонасьев

Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич

Рождение ребёнка
19.02.1789

Сын: Самоловов Архип Афонасьевич

Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Филатова (Самоловова) Ирина Афонасьевна

Отец ребёнка: Самоловов Афонасий Андреевич

Смерть
10.07.1831

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